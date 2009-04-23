Лифтинг лица в домашних условиях

Рискнем предложить Вам один известный и достаточно эффективный рецепт для подтяжки кожи лица – курс масок из алоэ: для ее приготовления нужно взять мелко нарезанные кусочки столетника, завернуть в фольгу и на две недели положить в холодильник. В результате получится желе, которое следует переложить в ополоснутую кипятком стекляннyю баночку; желе через день наносят на лицо, предварительно смазанное подходящим для Вашей кожи кремом, а через 15-20 минут смывают эту массу прохладной водой; после трех процедур наносится только желе без крема; затем – снова три раза алоэ с кремом, а на четвертый день – один алоэ.

Продолжительность курса масок из столетника – месяц – полтора.

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