В Украине впервые проходит Европейская неделя иммунизации

С 20 по 26 апреля 2009 г. Украина впервые приобщится к Европейской неделе иммунизации, начало которой было положено в 2005 году в девяти странах. В 2007 году в Неделе иммунизации приняли участие около 20 стран региона. В 2008 году 32 из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ приняли участие в Европейской неделе иммунизации.

Европейская неделя иммунизации представляет собой инициативу, направленную на повышение уровня информированности и знаний об управляемых инфекциях, преимуществах иммунизации. Ее цель - повысить уровень информированности о вакцинации и о необходимости и праве каждого ребенка на защиту против инфекционных болезней.

С целью обеспечения здорового старта жизни каждого ребенка, безопасности жизнедеятельности населения, повышения информированности общественности об иммунопрофилактике, приказом Министерства здравоохранения Украины утвержден план мероприятий к Европейской неделе иммунизации. Среди прочего предусмотрена организация в медицинских учебных учреждениях разных уровней аккредитации ряда учебных семинаров относительно популяризации прививок, публикация в СМИ информационных материалов, посвященных сравнительному анализу преимуществ и угроз вакцинопрофилактики, проведение тематических «круглых столов» и тому подобное.

За последние 10 лет в Украине впервые снизились уровни иммунизации детей - ниже 95%, следовательно в настоящее время имеем высокий процент показателей детской смертности.

«К сожалению, мы повторяем путь начала 90-х годов, когда наблюдалась вспышка дифтерии. К ней привела в частности и антивакцинальная кампания, которая проходила на этапе излома СССР. Тогда охватывание прививкой по некоторым регионам упало до 40-50%. Следовательно, мы потеряли много жизней, и до сих пор мы чувствуем последствия той кампании, потому что имеем высокие показатели смертности – каждый четвертый ребенок погибает от этого заболевания», – считает директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО Р.МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что в медицине не существует качественной, более доступной и более эффективной защиты от инфекционных болезней, чем иммунизация.

В то же время Р.МОИСЕЕНКО опровергла слухи, распространяемые противниками вакцинации, о применении силовых методов принудительных прививок.

«Законом Украины не предусмотрены никакие силовые методы, ни один врач не будет применять их. Задача медиков – информировать людей о безопасности, экономической эффективности иммунизации, которая защищает людей, и, в первую очередь, детей от инфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидизации и смертям”, – отметила она.