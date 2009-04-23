Запорожье: острой кишечной инфекцией заболели 14 детей

Вчера в Запорожье из дошкольного заведения №219 в городскую детскую поликлинику были доставлены 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет с острой кишечной инфекцией - гастроэнтероколитом ротавирусной этиологии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

После обследования 6 детей в состоянии средней тяжести были госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные 8 детей с легкой формой заболевания отправлены домой на амбулаторное лечение.

Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.