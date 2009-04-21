Гриль и микроволновая печь - лучшие способы приготовления овощей

Некоторые методы приготовления овощей могут принести больше пользы для здоровья, когда речь заходит о сохранении выгод их полезных свойств. Об этом говорится в выводах исследования, проведенного специалистами Университета Мурсии и University of Complutense /Испания/.

Эксперты проанализировали шесть методов приготовления пищи, включая обычную варку, варку под давлением, выпекание, готовку в микроволновой печи, гриль и обжаривание. В эксперименте «участвовали» 20 видов овощей, а учёные рассматривали антиоксидантную активность готовых блюд. Результаты показали, что самые высокие уровни антиоксидантов сохраняются в овощах, приготовленных в микроволновой печи и на плоской металлической сковороде без добавления масла /гриль/.

Самые высокие антиокислительные потери в цветной капусте наблюдались после варки и обработки в микроволновой печи, у гороха - после кипячения, а у тыквы - после варки и жарки. Зелёные бобы, свекла и чеснок выдерживали большинство методов приготовления и сохраняли адекватное количество полезных веществ в составе. После всех методов приготовления, кроме кипячения, уровни антиокислителей повышались в зелёных, сельдерее и моркови. Артишок оказался самым стойким овощем, удерживая высокие концентрации антиоксидантов при всех способах приготовления пищи.

Диетологи сделали вывод, что, в общей массе, для овощей самыми безопасными способами приготовления являются гриль и микроволновая печь, в то время как варка приводит к наибольшим потерям важных для здоровья компонентов.

АМИ-ТАСС