Новая корпорация будет выпускать 11 лекарств от ВИЧ-инфекции

Фармацевтические корпорации GlaxoSmithKline и Pfizer объявили о своем намерении создать совместную компанию, которая будет заниматься исследованиями и разработкой препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает АР.

Glaxo, которая располагает широким ассортиментом антиретровирусных средств, будет владеть 85-процентной долей в новой компании. Тогда как Pfizer, которая на данный момент не имеет столь богатого ассортимента, но активно ведет разработки большого количества препаратов, будет владеть остальными 15 процентами.

Новая совместная компания будет выпускать одиннадцать лекарственных средств, среди которых препараты «Комбивир» (зидовудин + ламивудин) и «Кивекса» (абакавир + ламивудин), незарегистрированный в России Selzentry/Celsentri (маравирок), а также шесть новых лекарств, четыре из которых проходят сейчас клинические исследования.

По словам представителей Glaxo и Pfizer, новая компания сможет контролировать около 20 процентов растущего рынка препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Исходя из данных за прошлый год, объем продаж совместной компании оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

medportal.ru