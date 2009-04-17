В США пройдет масштабный конкурс по биотехнологиям

Более 100 лабораторий со всего мира будут соревноваться на этой неделе в Бостоне в создании самого лучшего биомеханизма. Главное условие конкурса состоит в том, что все детали в механизме должны быть органического происхождения.

"Многие говорят, что это слишком сложно и невыполнимо, но каждый год мы получаем результаты, доказывающие, что это возможно", - говорит Мэган Лизардо, помощник директора конкурса, который проводится при поддержке Массачусетского института технологий.

Если на первом конкурсе в 2004 году было всего 5 команд, то в этом году - более 100. Главный приз будет вручен в ноябре. Им по традиции станет большой серебряный лего-кирпич, символизирующий "биокирпичики".

Сообщается, что в прошлом году победители конкурса так видоизменили кишечную палочку, что она стала "камикадзе" в борьбе с патогенами, а позже им удалось использовать ее против раковых клеток во время экспериментов над лабораторными мышами.

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