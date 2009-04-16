Американские врачи нашли связь между избыточной массой тела и высоким риском заболеваемости периодонтитом – воспалением дёсен. Стоматологи Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико наблюдали в течение 16 лет за здоровьем почти 37 тыс. человек, обращая особое внимание на здоровье полости рта и показатели веса. Учитывая факторы возраста, потребления фруктов и овощей, наличия сахарного диабета, привычки курения и физической активности, ассоциация между избыточным весом и периодонтитом оставалась наиболее сильной. Ожирение на 25-29% повышало вероятность развития воспалительных процессов в зубной ткани и дёснах, подсчитали медики.

Исследователи впервые доказали, что лишние килограммы способствуют заболеваниям дёсен. Предположительно избыточный индекс массы тела активирует внутреннее воспаление в организме и приводит к увеличению числа бактерий в полости рта. Ранее учёные нашли обратную связь между периодонтитом и развитием диабета и сердечно-сосудистых проблем. Дантисты считают, что для защиты здоровья необходимо не только тщательно следить за гигиеной полости рта, но и контролировать массу тела.

ami-tass.ru