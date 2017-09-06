В Украине в этом году зарегистрировано 8 случаев заболевания столбняком.

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения, инфицироваться столбняком можно в результате попадания грязи в рану или порез, укуса животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.

Единственный способ защититься от столбняка - вакцинация. Детям необходимо получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходимо ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

*** Столбняк - это заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

От человека к человеку это заболевание не передается. Симптомы столбняка - сжатие челюстей, мышечные спазмы - часто в желудке, болезненное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, "выпучивание" глаз, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое/непроизвольное сокращение т.д. Осложнения, которые может вызвать столбняк, - закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попавшим из других частей тела через кровообращение (эмболия легочной артерии), развитие пневмонии, легочная инфекция.

Столбняк может привести к смерти.

Симптомы могут появиться с 3 по 21 день после заражения. При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти почти стопроцентная. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высокие - от 10 до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и его общего состояния здоровья. Иммунитет после заболевания быстро проходит, и есть вероятность повторного заражения, поэтому вакцинация необходима, даже если человек уже болел.