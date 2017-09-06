В Украине при помощи США создадут систему психологической помощи бойцам АТО, побывавшим в плену

Представители Объединенного агентства по восстановлению персонала вооруженных сил США помогут создать в Украине целостную межведомственную систему психологического сопровождения военнослужащих, которые находились в заложниках, в плену, пережили пытки.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, об этом во вторник, 5 сентября, заявила заместитель директора Объединенного агентства по восстановлению персонала ВС США Барбара Тренкер во время посещения 27-ой отдельной бригады Национальной гвардии Украины, где стартовал двухдневный обучающий тренинг для военных психологов структур сектора безопасности и обороны Украины.

«Восстановление и спасение людей - это очень важная миссия. Я рада, что в течение нескольких ближайших дней мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции тех людей, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной... Мы очень надеемся, что сможем помочь Украине построить систему реинтеграции персонала, как военного, так и служащих, работающих в этой сфере», - сказала она.

По словам Тренкер, реинтеграция и возвращение к исполнению обязанностей военнослужащих, побывавших в плену, крайне важный процесс, требующий особого внимания со стороны руководства государства. Она отметила, что в США эта задача является одной из первоочередных.