Кабмин не назначит Шолойко госсекретарем Минздрава из-за ее связей с фармбизнесом

Сегодня Кабинет министров Украины принял решение не назначать Наталью Шолойко государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины и объявить новый конкурс на эту должность.

Читайте такжеНовоизбранный госсекретарь Минзрава Шолойко замешана в коррупционных схемах - Супрун

Как сообщили УНИАН в соответствии со статьей 56 Закона Украины "О предотвращении коррупции" Секретариатом Кабинета министров Украины была проведена специальная проверка Натальи Шолойко через Национальное агентство государственной службы.

По результатам проверки ГФС установлен факт предоставления Шолойко недостоверных сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год. В частности, выявлены расхождения в информации об общей сумме совокупного дохода Шолойко и членов ее семьи - декларантом указаны заниженные суммы доходов.

Также, согласно разъяснений НАПК, в случае назначения Шолойко на должность государственного секретаря Минздрава может возникнуть «противоречие между ее частным интересом и служебными полномочиями».

В Минздраве отметили, что было принято решение объявить новый конкурс на должность госсекретаря Минздрава.

*** В декабре 2016 года комиссия по государственной службе выбрала Шолойко на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения. Против этого назначения выступили ряд общественных организаций, обвинив Шолойко в конфликте интересов: вся ее семья связана с фармацевтическим бизнесом.

Ее муж Александр Хейломский - соучредитель фирмы "Ридан" и заместитель председателя правления ЧАО "Индар", которое специализируется на производстве генно-инженерных инсулинов.

В 2012-2015 гг. ЧАО "Индар" фигурировало в уголовном производстве СБУ о хищении средств в особо крупных размерах на сумму около 500 млн грн.

Дочь кандидата Татьяна Хейломская возглавляет фирму "МВЗ Инструментс", известную поставками медицинского оборудования для ЧАО "Индар" по завышенным ценам. Совладельцем этой фирмы является свекор Шолойко - Борис Хейломский.

Кроме того, за два месяца до избрания ее главным претендентом на должность государственного секретаря Минздрава Шолойко проходила конкурс на должность руководителя Гослекслужбы, где "забыла" указать в декларации, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе. Тогда кандидатура Шолойко была отклонена именно потому, что она скрыла эту информацию от конкурсной комиссии.

В открытом обращении к Кабинету министров ОО "Центр противодействия коррупции", Transparency International Ukraine и БФ "Пациенты Украины" указывают на конфликт интересов и связь Шолойко с фармацевтической индустрией.