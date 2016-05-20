Блокирующий пакет акций производителя инсулинов "Индар" купит кипрская компания

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение кипрской компании Luraq Investments Limited купить долю украинского производителя фармацевтической продукции «Индар», что позволит ей превысить 25% голосов в высшем органе управления компании, сообщила пресс-служба АМКУ.

В результате данной сделки, кипрская компания получит блокирующий пакет акций «Индара», что предоставит ее владельцам возможность накладывать вето на решения совета директоров фармпроизводителя.

При этом ранее Кабинет министров Украины постановлением от 4 марта 2015 года внес производителя инсулинов «Индар», пережившего несколько рейдерских захватов, в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Читайте такжеУченые проводят исследование по эффективности перорального инсулинаСогласно данным компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на сегодня 70,7% акций «Индара» принадлежит компании «Укрмедпром», а 20,1% - кипрской компании «Миндар Холдингс Лимитед».

Как сообщал УНИАН, производитель инсулинов «Индар» в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократил чистую прибыль в 8,9 раза – до 8,471 млн грн.

Фармацевтическая компания «Индар» была создана в 1997 году, а в 1999 году запущена в работу. С ноября 2000 года предприятие начало выпуск препаратов под собственными торговыми марками «Хумодар», «Монодар» и др. В 2008 и в 2011 годах завод пережил несколько рейдерских захватов. В 2012 году государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая компании «Укрмедпром», была продана офшорной компании Storke Holdings Ltd (Белиз). С апреля 2012 года предприятие возглавила Любовь Вишневская.

Читайте такжеУчёные США создали новый пластырь для диабетиковКомпания «Индар» работает по полному технологическому циклу производства генно-инженерных инсулинов – от субстанций до лекарственных форм. Является единственным в стране производителем инсулинов животного происхождения.