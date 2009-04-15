Шоколадно-вафельные конфеты опасны для здоровья

Программа «Знак качества» исследовала конфеты шоколадно-вафельные. Неестественно яркие цвета начинки шоколадно-вафельных конфет и резкий аромат свидетельствуют о том, что кондитерская промышленность «дружит» с химической и не чурается искусственных красителей и ароматизаторов. Согласно действующим нормам, качественные шоколадно-вафельные конфеты должны быть покрыты натуральной шоколадной глазурью, то есть почти натуральным шоколадом. А на производстве ее, как правило, готовят на основе какао-порошка и кондитерского жира. Еще в таких конфетах могут быть заменители какао-масла. Все смешивают в разных пропорциях, и, как заверяют специалисты, даже лабораторный анализ не обнаружит присутствия заменителей. Избыточное количество их вредит здоровью. При использовании заменителей содержание какао-масла должно быть не меньше 19%.

Для проверки качества шоколадно-вафельных конфет с помощью потребителей выбрали пять торговых марок и разместили их в таком порядке:

Под номером 1 – «Гулливер», ТМ «АВК»

Под номером 2 – «Шоколадные истории. Джек», ТМ «Конти»

Под номером 3 – «Мини-штучка», ТМ «Roshen»

Под номером 4 – «Гостинець від ведмедика», ТМ «Житомирські ласощі»

Под номером 5 – «Солодкий скарб», ТМ «От всего сердца»

Сенсорный анализ

Лишь «Гулливер» смог получить четверку по органолептическим показателям. «Джек», «Мини-штучка» и «Солодкий скарб» получили три балла. И неудовлетворительная оценка у «Гостинця від ведмедика», который, к сожалению, автоматически выбывает из числа претендентов на победу в нашем марафоне за качество.

Результаты народной дегустации

Народные дегустаторы отдали преимущество конфетам под названием «Солодкий скарб» - 5 баллов. Дальше с большим отрывом идут «Гулливер» от «АВК», «Джек» от «Конти» и «Мини-штучка» от «Roshеn» – они получили по четыре балла. И опять закрывает список «Гостинець від ведмедика» от «Житомирських ласощів» – три балла.

Результаты технического испытания По результатам физико-химического анализа установлено, что качество кондитерской глазури у марок «АВК» и «Roshen» не соответствует нормам, поэтому оценку им снижено на один балл.

Учитывая результаты тестирования на содержание трансжиров, программа «Знак качества» снижает оценки всем образцам вафельно-шоколадных конфет, кроме «Мини-штучки», у которой наименьшая часть трансжиров. «Солодкий скарб» теряет аж два балла из-за значительного содержания трансизомеров – почти 22%!

По итогам трех экспертиз победителя за качество нет.

ТМ «АВК» – оценка «хорошо»,

ТМ «Конти» – оценка «хорошо»,

ТМ «Roshen» – оценка «хорошо»,

ТМ «Житомирські ласощі» - оценка «удовлетворительно»,

ТМ «От всего сердца» - оценка «хорошо».

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