Международный день благотворительности: фонд Ахметова продолжает помогать людям

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям и готовит новые программы и проекты. Об этом сообщила член попечительского совета Гуманитарного штаба Рината Ахметова Наталья Емченко.

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«Для Украины благотворительность имеет первостепенную важность. В 2014-м году, с началом войны, Ринат Ахметов принял решение сконцентрировать все усилия на помощи мирному населению Донбасса. На протяжении последних трех лет 90% всех проектов Фонда реализует Гуманитарный штаб – крупнейшая гуманитарная миссия в истории Украины. А возможно, и в истории мировой благотворительности. Когда один человек спас более миллиона человеческих жизней, это точно заслуживает большого уважения», – отметила Емченко.

Как отметили в фонде Рината Ахметова, в прошлом году в Украине был обнародован рейтинг благотворительных организаций. Эксперты признали фонд Ахметова крупнейшей украинской благотворительной организацией.

За 12 лет работы Фонда благодаря программе «Сиротству – нет!» 700 детей-сирот обрели семьи, 20 тысяч человек получили адресную помощь, 50 тысяч человек прошли обследование и лечение, более миллиона людей получили помощь от Гуманитарного штаба.