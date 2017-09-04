Луценко заявила, что законопроект о сельской медицине будет зарегистрирован в ВР в конце сентября

В конце сентября в Верховной Раде будет зарегистрирован президентский законопроект о сельской медицине.

Читайте такжеПорошенко заявил, что на днях будет представлена кардинальная реформа сельской медицины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге представитель президента в ВР Ирина Луценко.

По ее словам, данный законопроект будет содержать дополнительные "гарантии обеспечения доступности качественной медицины населению, проживающему на сельской территории".

Как сказала Луценко, этим законопроектом будет введено "понятие стандартных наполнений ФАПов".

Она подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем принятии парламентом медицинской реформы.