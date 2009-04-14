У 60% украинцев программы новостей вызывают тревогу и страх

Программы новостей на украинском телевидении вызывают у 60% зрителей ощущение тревоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Донецкого областного центра практической психологии Инна ИВАНОВА во время круглого стола «Предупреждение проявлений жестокости в ученической среде», который состоялся в Главном управлении образования Донецкой областной государственной администрации.

По ее словам, согласно психологическим исследованиям, «такие телевизионные передачи как новости сегодня предопределяют ощущение тревоги в 60% случаях, ощущение страха – в 49%, разочарование – в 45%».

Особенное внимание И.ИВАНОВА обратила на детскую аудиторию, которая является наиболее психологически впечатлительной категорией. «Вернувшись домой со школы, ребенок включает телевизор. И, естественно, наиболее негативное влияние на повышение детской агрессии и жестокости оказывают СМИ, программы новостей у нас переполнены сюжетами агрессии и насилия, и потому они становятся будничными, привычными, - объясняет психолог - В результате у ребенка стирается порог разрешенности. Не сформировавшаяся детская психика практически не в состоянии проанализировать объективно и воспринять информацию, которую получает».

И.ИВАНОВА отметила, что «дети фактически наследуют и усваивают модели агрессивного поведения».

«Родители и дети живут в такое интенсивное время, что, к сожалению, не остается времени для содержательного, внутрисемейного общения. Эмоциональное отчуждение – это одна из самых характерных черт детско-родительских отношений в сегодняшней нашей семье. Вот и выходит негативный результат», - подытожила И.ИВАНОВА.