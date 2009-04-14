Принят закон о защите от ионизирующего излучения

ВР определила принципы государственной политики относительно защиты человека от влияния ионизирующего излучения

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 353 народных депутата из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон определяет полномочия Верховной Рады в сфере обеспечения защиты человека от влияния ионизирующего излучения. Также парламент получил полномочия относительно утверждения основной дозовой границы индивидуального облучения населения и персонала объектов, на которых осуществляется практическая деятельность, установления уровней вмешательства в случае радиационных аварий.