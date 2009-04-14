В России прогнозируют рост психических расстройств

Руководитель Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П.Сербского Татьяна Дмитриева прогнозирует рост психических расстройств в России в связи с мировым финансовым кризисом.

"Мы должны быть готовы, что больше будет депрессий, психических расстройств, больше обращаемостей в поликлиники", - заявила она на сегодняшней пресс-конференции. Подобную ситуацию главный психиатр Минздравсоцразвития РФ считает неизбежной, исходя из опыта других стран. Однако Дмитриева считает, что Россия находится в более выгодном положении. "Россия вошла в кризис с опытом преодоления", - заявила Татьяна Дмитриева, имея в виду опыт кризиса 90-х годов. Она уточнила, что "последние 4-5 лет перед кризисом значительно снизилась психическая заболеваемость". Этот период специалист считает достаточно благоприятным и стабильным. Таким образом, уверена Дмитриева, "Россия в кризис вошла готовой к различным перипетиям".

Главный психиатр Минздравсоцразвития РФ предложила ряд рекомендаций в качестве мер по смягчению удара от финансового кризиса. Прежде всего, "чрезвычайно важно иметь занятость", - подчеркнула Дмитриева. Она считает, что любой человек, испытывающий стресс в связи с кризисом, должен найти себе занятие. Это не только трудовая деятельность, это и помощь близким, четкий распорядок дня, планы на будущее. Вторым немаловажным фактором поддержки во время кризиса Дмитриева назвала семью. Причем она говорила о семье не только в привычном смысле этого слова. "Давайте моделировать семью, создавать ее", - призвала Дмитриева, имея ввиду общность людей, их неравнодушие друг к другу на работе, в доме. Она особо подчеркнула роль женщины в российском обществе в период кризиса. Татьяна Дмитриева призвала женщин поддержать мужчин, на которых ложится основное бремя по заработку денег для семьи, психиатр также заметила, что в ряде случаев женщина могла бы "стать добытчиком" в семье, если муж потерял работу. Кроме того, Дмитриева посоветовала не забывать о физических нагрузках. Они также являются вариантом выхода из стресса. "Физические нагрузки можно приравнять к приему антидепрессантов", - считает специалист.

"Обращаемость к психологам в период кризиса", по данным Дмитриевой, выросла на 20 проц. Она также отметила, что только на "горячую линию" центра имени Сербского за сутки обращаются 130-150 человек.

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