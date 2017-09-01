Магнитные бури в сентябре: медики советуют избегать стрессов и переутомления

В начале осени метеорологи предупреждают о нескольких вспышках солнечной активности.

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По данным сайта meteoprog.ua, в сентябре будет штормить 5 раз: 1 сентября, 13 сентября, 14 сентября, 15 сентября, 16 сентября.

С 17 по 23 сентября будут наблюдаться возмущения геомагнитного поля Земли.

Медики предупреждают, что магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.

В дни максимальной геомагнитной активности избегайте стресса, переутомления, а также чрезмерных умственных и физических нагрузок, следите за питанием.

Врач-фитотерапевт Борис Скачко также советует - если вы знаете свою реакцию на низкое атмосферное давление, перепады температуры и магнитные бури, то лучше заранее примите препараты, стабилизирующие самочувствие.

"Избегайте нагрузок как физических, так и эмоциональных, которые будут перегружать и сосуды, и нервную систему. Откажитесь от обильных приемов еды, особенно жирной: переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачков давления. Ешьте небольшими порциями по 4-5 раз в день. Отдавайте преимущество продуктам, богатым витаминами А, С и Р, положительно влияющим на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печенка, сливочное масло, яйца", - отмечает врач

Еще советует врач заменить кофе и крепкий чай (эти напитки перевозбуждают нервную систему) травяным чаем и адаптогенами: отваром шиповника, настойками женьшеня, элеутерококка, плодов лимонника, а также полностью отказаться от алкоголя, который не расслабляет, а активизирует центральную нервную систему.

"Если вы почувствовали резкое недомогание (например, повысилось давление или участилась частота сердечных сокращений), отложите работу или домашние дела, выпейте успокоительные лекарства или 50 капель корвалола и прилягте на час отдохнуть в темном, проветриваемом помещении. Хорошо высыпайтесь - бессонница повышает метеочувстительность втрое", - рекомендует врач.