Три года Гуманитарный штаб Ахметова реализует проект "Мирное лето – детям Донбасса"

Три года Гуманитарный штаб Рината Ахметова реализует проект «Мирное лето – детям Донбасса». Как подчеркнули в штабе, для сотен детей, живущих на Донбассе и повидавших ужасы войны своими глазами, это стало единственной возможностью оздоровиться, пройти реабилитацию и преодолеть «травму войны».

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В этом году, с 9-го июля по 21-е августа, дети Донбасса отдохнули в трех летних лагерях, которые являются одними из лучших в Украине. Два из них расположены на берегу Азовского и Черного морей, еще один – в лесу Святогорска.

Каждый новый день отдыха не был похож на предыдущий, дети играли в футбол, участвовали в разнообразных квестах, купались в море и просто общались в доброй, дружеской атмосфере.

«Мне тут не страшно, я не беспокоюсь о себе, я здесь отдыхаю, мне просто весело и хорошо. Фонд Рината Ахметова подарил мне этот отдых, спасибо ему за это!», – делится эмоциями Алиса из Донецка.

«Тут я не вскакиваю посреди ночи из-за того, что кто-то начинает стрелять. Не хочется отсюда уезжать, здесь я встретил настоящих друзей», – рассказывает Андрей из Макеевки.

Помимо отдыха и развлечений, дети прошли важную психологическую реабилитацию. В лагере с ними работали опытные психологи, которые через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию помогли ребятам справиться с пережитыми страхами и тревогами.

С каждой сменой работали три психолога от Гуманитарного штаба, прошедших обучение по курсу «Травма войны». Работа специалистов была направлена на то, чтобы создать атмосферу отдыха, безопасного пространства и комфортного общения внутри детского коллектива.

Программа психологической реабилитации детей состояла из 5-ти занятий. Вначале происходило знакомство – презентация себя через проективные методики. Затем ребята рисовали свое «безопасное место», находя внутренние ресурсы для обретения психологической стабильности. Далее происходила интеграция эмоций в теле, работа с чувствами ребенка и преодоление страхов. А завершались занятия подведением итогов и закреплением позитивного опыта.

«Проект «Мирное лето – детям Донбасса» направлен на то, чтобы дать возможность ребятам из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и морально расслабиться. Мы привлекаем лучших специалистов, которые помогают детям справиться со стрессом и перебороть страхи», – рассказал Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В 2017 году в лагере «Альбатрос» на берегу Азовского моря отдохнули 129 детей. Еще 143 ребенка побывали на Черном море в лагере «Дельфин». А больше всех ребят в этом году принял лесной лагерь «Солнечный» в городе Святогорск, где отдохнули 200 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

«В 2017 году Гуманитарный штаб Рината Ахметова организовал отдых и оздоровление 472-м детям. А за все время существования проекта «Мирное лето – детям Донбасса» на отдыхе побывали более 3500 детей. Они подружились, оздоровились, почувствовали себя в безопасности. Для них это было по-настоящему мирное лето!» – подвел итог Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.