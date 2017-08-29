Около 15% киевских школ к началу учебного года остаются без медицинского сопровождения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на коллегии Киевской горгосадминистрации заместитель городского головы Николай Поворозник, информируя об обеспечении персоналом медицинских кабинетов общеобразовательных школ города.

«Относительно работы медицинских кабинетов в общеобразовательных учебных заведениях у нас ситуация на сегодняшний день не совсем такая, как хотелось бы иметь. В 73 школах Киева нет персонала в медицинских кабинетах, в некоторых заведениях они работают 1-2 дня в неделю. Я бы хотел, чтобы районные управления образования совместно с департаментом образования обратили особое внимание на обеспечение медицинскими работниками, обратились в поликлиники, которые находятся ближе всего к школам, и те обеспечили дежурство врачей», - отметил Поворозник.

Он также обратил внимание на необходимость обеспечить медикаментами медицинские кабинеты школ для предоставления ими первой помощи.

По данным департамента образования КГГА, 1 сентября откроют двери 494 столичные школы.