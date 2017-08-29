В Украине внедряется электронный реестр инсулинозависимых пациентов - Минздрав

Министерство здравоохранения внедряет электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, во исполнение постановления правительства № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина" от 23 марта 2016 года.

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Как сообщили в Минздраве, благодаря внедрению реестра удалось выявить ряд нарушений, в частности установлено, что технические недостатки тендера приводят к неоправданной разнице в цене лечения одного пациента в год.

В Минздраве отметили, что, по официальной статистике, в Украине 220 тысячи инсулинозависимых пациентов, но на сегодняшний день в электронном реестре их 174 тысячи. Эти данные указывают на наличие около 46 тысяч несуществующих лиц, которые включались в обоснование объема средств на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.

За последние 8 месяцев большинство областей перешли на пользование единым реестром и работают по процедуре реимбурсации. На сегодняшний день области, лучше подготовленные к работе через реестр (Полтавская, Черниговская, Винницкая), уже значительно экономят на закупке препаратов инсулина, говорится в сообщении.

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Внедрение реестра позволяет государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен, соответственно, эта экономия позволит обеспечивать бесперебойную поставку высококачественных препаратов инсулина каждому пациенту, отметили в Минздраве. Также в сообщении отмечается, что правительство ежегодно выделяет более 600 млн грн субвенции на приобретение препаратов инсулина, что составляет около половины от потребности пациентов, тогда как остальная часть покрывается за счет местных бюджетов.

Закупка препаратов инсулина осуществлялась по тендерной процедуре структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской госадминистраций. Однако тендерная процедура не обеспечивает прозрачности выбора препаратов инсулина и их количества, подчеркнули в Минздраве.