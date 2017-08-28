Более 60% украинцев согласны отдать свои органы для трансплантации после смерти - опрос

25% украинцев не согласны отдать свои органы для трансплантации после смерти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в июле-августе 2017 года.

Читайте такжеПрезидент Польши решил после смерти передать свои органы для трансплантации

63% респондентов поддерживают право человека на жертвование своих органов после смерти, чтобы спасти или улучшить жизнь других людей.

В то же время четверть опрошенных - не поддерживают, 12% - не определились.

Больше поддерживающих такую практику в западных регионах Украины и среди молодежи, мужчин, состоятельных людей и тех, у кого есть в семье медики.

Исследование проводилось в формате личного формализованного интервью (face-to-face) с 26 июля по 2 августа. Было опрошено 1200 респондентов среди граждан Украины от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.