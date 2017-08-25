Украинские врачи смогут пользоваться ресурсами британского медицинского журнала - Минздрав

Британский медицинский журнал "BMJ" и Министерство здравоохранения Украины подписали новый Меморандум о взаимопонимании, который аккредитует "BMJ" на работу в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, "BMJ" - один из ведущих мировых генераторов медицинских знаний, реализует учебную инициативу поддержки клинических решений для повышения уровня системы здравоохранения в Украине.

Инициатива призвана предоставить клиницистам и профессиональным работникам сферы здравоохранения доказательные онлайн-инструменты и ресурсы, в частности, «BMJ Best Practice» и «BMJ Learning» ( «Лучшая практика« BMJ » и «Обучение с BMJ»), для улучшения уровня диагностики, лечения и мер по защите от инфекционных и неинфекционных заболеваний. Предложенные ресурсы готовятся международными экспертами, анализируются украинскими клиницистами и экспертами, которые затем адаптируют их для национального пользователя на украинский язык с доступом, как в онлайн, так и в оффлайн режиме, или через мобильные устройства.

Программа имеет поддержку Министерства здравоохранения Украины и национальной Рабочей группы.

По словам Глава Департамента по стратегическому партнерству «BMJ» Митал Врозински, сегодня клиницисты сталкиваются с огромным массивом постоянно меняющейся информации, поэтому с каждым днем ​​становится все труднее поддерживать теоретические и практические знания на должном уровне.

"Мы гордимся тем, что можем воспользоваться нашим международным опытом для того, чтобы предоставлять проверенные и доказательные знания украинским профессионалам сферы здравоохранения. Украина ставит перед собой амбициозные планы по совершенствованию систем и инфраструктуры здравоохранения, улучшения использования соответствующих ресурсов и качества медицинских услуг. это непростая задача, и мы гордимся тем, что именно нам доверенное поддержка таких целей», - отметила Врозински.

***«Лучшая практика «BMJ» ( «BMJ Best Practice») - это онлайн-инструмент поддержки процесса принятия решений, который предоставляет врачам быстрый и простой доступ к информации при постановке диагноза или принятия решений по лечению пациентов. Ресурс обновляется на ежедневной основе и базируется на последних доказательных исследованиях, рекомендациях и экспертному мнению для обеспечения поэтапных установок с вопросам диагностики, прогнозирования, лечения и профилактики.

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«Обучение с BMJ» ( «BMJ Learning») - это образовательный онлайн-ресурс, который выдает профессионалам здравоохранения быстрый и эффективный способ проверить свои знания и держать руку на пульсе последних разработок в области медицины.

На нем размещено более 1000 доказательных рецензируемых учебных модулей в более чем 70 областях специализации.

«BMJ» - это глобальный поставщик образовательных услуг в сфере медицины с опытом медицинского образования, поддержки клинических решений, исследований и публикаций, а также видением, которое предусматривает создание здорового общества путем обмена теоретическими и практическими знаниями для улучшения опыта, результатов и ценностей в сфере охраны здоровье.