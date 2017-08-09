Замминистра здравоохранения Сивак уходит с должности из-за "потери взаимного доверия"

Заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак покидает свой пост из-за «потери взаимного доверия» в команде.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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«Сегодня мой последний день в должности заместителя министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, так как не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии. Я ухожу из Минздрава сознательно, и имею видение своего дальнейшего пути. Такое решение приняла, прежде всего, из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия. Приоритетом моей команды была и остается максимальная прозрачность работы министерства, что видно по всем направлениям в моем подчинении. Это был тяжелый год, в течение которого мы достойно справлялись со своими обязанностями», - написала Сивак.

Она подчеркнула, что система здравоохранения в Украине нуждается в реальных изменениях.

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«Многие этапы уже реализованы, часть - еще в процессе, есть и то, что не удалось. Искренне желаю, чтобы задуманные планы были реализованы. Благодарна коллегам и медицинскому сообществу за нашу совместную работу, ведь именно вы все является движущей силой этих изменений. О том, почему решила уйти, расскажу позже», - добавила Сивак.