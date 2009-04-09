Загрязнение воздуха – одна из основных причин сердечных заболеваний

Медики зачастую считают, что причинами болезней сердца являются генетические факторы или образ жизни. Теперь американские специалисты определили, что воздух, который мы ежедневно вдыхаем в городе, также может служить одной из главных причин развития сердечных проблем.

Экологи Университета Луисвилла и Мичиганского университета зафиксировали, что повышение концентраций в воздухе загрязняющих веществ связано с ростом случаев сердечной смерти и сердечных приступов. Исследование проводилось в 250 городах по всему миру, в результате которого было установлено, что в местах с высокими показателями загрязняющих воздух веществ люди умирали раньше, в большинстве случаев из-за заболеваний сердца. Рост концентраций вредных веществ в воздухе был прямо пропорционален росту числа инфарктов. Наиболее уязвимой группой являлись сердечники и пожилые люди, а также больные диабетом, женщины и люди, страдающие от ожирения.

По словам кардиологов, микроскопические частицы загрязнённого воздуха попадают в лёгкие и затем проникают в кровоток, нарушая работу сердечно-сосудистой системы. Больше всего вреда может причинить озон, нитраты, сульфаты, металлы и альдегиды, заключили эксперты. В частности было доказано, что альдегиды - токсичный класс химических веществ, содержащийся в большинстве видов дыма, в том числе сигаретном и в выхлопных газах автомобилей, - повышает уровни холестерина в крови и активирует ферменты, которые образуют бляшки и тромбы на кровеносных сосудах, блокирующие артерии и способствующие сердечному приступу. В течение 15 минут после вдыхания ультратонких мелкодисперсных частиц быстро повышается артериальное давление, поэтому плохая экология воздуха может внести свой отрицательный вклад и в увеличение сферы действия гипертонии. Врачи поясняют, что кровеносные сосуды реагируют на загрязнители, производя воспалительный ответ при активности посторонних веществ. Клиницисты рекомендуют жителям мегаполисов стараться не бывать на улице в часы пик рядом с автострадами и шоссе и заниматься спортом в закрытых помещениях, где воздух фильтруется, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердце.

ami-tass.ru