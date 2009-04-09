Загрязнение воздуха – одна из основных причин сердечных заболеваний
Сердце тоже задыхается
Медики зачастую считают, что причинами болезней сердца являются генетические факторы или образ жизни. Теперь американские специалисты определили, что воздух, который мы ежедневно вдыхаем в городе, также может служить одной из главных причин развития сердечных проблем.
Экологи Университета Луисвилла и Мичиганского университета зафиксировали, что повышение концентраций в воздухе загрязняющих веществ связано с ростом случаев сердечной смерти и сердечных приступов. Исследование проводилось в 250 городах по всему миру, в результате которого было установлено, что в местах с высокими показателями загрязняющих воздух веществ люди умирали раньше, в большинстве случаев из-за заболеваний сердца. Рост концентраций вредных веществ в воздухе был прямо пропорционален росту числа инфарктов. Наиболее уязвимой группой являлись сердечники и пожилые люди, а также больные диабетом, женщины и люди, страдающие от ожирения.
По словам кардиологов, микроскопические частицы загрязнённого воздуха попадают в лёгкие и затем проникают в кровоток, нарушая работу сердечно-сосудистой системы. Больше всего вреда может причинить озон, нитраты, сульфаты, металлы и альдегиды, заключили эксперты. В частности было доказано, что альдегиды - токсичный класс химических веществ, содержащийся в большинстве видов дыма, в том числе сигаретном и в выхлопных газах автомобилей, - повышает уровни холестерина в крови и активирует ферменты, которые образуют бляшки и тромбы на кровеносных сосудах, блокирующие артерии и способствующие сердечному приступу. В течение 15 минут после вдыхания ультратонких мелкодисперсных частиц быстро повышается артериальное давление, поэтому плохая экология воздуха может внести свой отрицательный вклад и в увеличение сферы действия гипертонии. Врачи поясняют, что кровеносные сосуды реагируют на загрязнители, производя воспалительный ответ при активности посторонних веществ. Клиницисты рекомендуют жителям мегаполисов стараться не бывать на улице в часы пик рядом с автострадами и шоссе и заниматься спортом в закрытых помещениях, где воздух фильтруется, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердце.