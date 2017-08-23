Психологи рассказали о симптомах депрессии, которая развивается после отпуска

Постотпускной синдром стал одной из новых специфических болезней в ХХІ веке. По мнению психологов, его может испытывать каждый третий человек, который возвращается после отдыха к работе, пишет ТСН.

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Симптомы этого явления – усталость, головная боль, несосредоточенность и раздражение. Если с этим всем не справиться, может развиться депрессия.

Психолог Наталья Шестак отмечает, что усталость может держаться до недели и объясняется адаптацией организма к новым условиям.

"Больше всего таким состояниям подвержены люди, которые психологически неуравновешенные люди, которые занимаются "не своей" профессией. Мужчины дольше адаптируются", - говорит психолог.

Диетологи запрещают физические нагрузки в это время - организм и без того тратит энергию на адаптацию. А одной из причин синдрома эти специалисты называют неправильный режим питания на отдыхе.

"В Турции шведский стол – там все включено. И люди забрасывают в организм, как в помойную яму, все подряд. Переварится ли это? Да никогда", - считает диетолог Борис Скачко.

Эксперты советуют кушать на отдыхе привычную пищу, а для тех, кто все же почувствовал дома симптомы синдрома – исключить из рациона мясное и начать употреблять молочные продукты и яйца.

Психологи же советуют первые несколько дней на работе не брать на себя много обязанностей и чаще встречаться с друзьями.