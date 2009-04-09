Украина не будет подавать Глобальному фонду заявку по СПИДу

Киев. 8 апреля. УНИАН. Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу вчера впервые за последние десять лет отказался от подачи ежегодной заявки на участие в конкурсе на получение очередного гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту "СПИД" в размере около 40 млн. долларов США на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает газета “КомерсантЪ-Украина” (№61 от 8.04.2009 года).

По информации издания, причину отказа члены Нацсовета мотивировали невозможностью уложиться в сроки, отведенные на подготовку заявки.

Как сообщил председатель координационного совета благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ" Владимир ЖОВТЯК, участие Украины в девятом раунде Глобального фонда предполагало получение гранта на 2009-2013 годы в размере около 40 млн. долларов. Эти средства планировалось направить на борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа в нашей стране. Заявка Украины на грант Глобального фонда, разработанная в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта, была нацелена на детей и молодежь, особо уязвимых к ВИЧ-инфицированию "ввиду ситуации, в которой они оказались". К этой категории разработчики документа отнесли беспризорных и бездомных, детей-сирот, а также детей, чьи родители потеряли работу либо употребляют алкоголь и наркотики. В целевую группу также были включены дети, практикующие незащищенный секс и инъекционное употребление наркотиков, живущие с ВИЧ, а также ВИЧ-инфицированные матери, в особенности несовершеннолетние.

Объясняя причины отказа Украины от участия в девятом раунде ГФ, директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи министерства Наталья ЛУКЬЯНОВА отметила, что согласование и внесение соответствующих изменений в стратегию заявки заняли "больше времени, чем мы рассчитывали".

"Принимая во внимание, что крайний срок подачи заявки – 1 июня и учитывая, что впереди три праздника, срок согласования процедурных моментов и подготовки качественной заявки представляется нереальным", – сказала она.

Как объяснил В.ЖОВТЯК, согласование затянулось из-за "недопонимания некоторыми структурами" стратегии выбора целевой аудитории. По его словам, это привело к тому, что документ несколько раз перерабатывался. Названия этих структур господин В.ЖОВТЯК не уточнил. Согласно решению Нацсовета, следующая заявка должна быть подана в 2010 году.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА (Партия регионов) считает названные причины неубедительными.

"Подозреваю, что люди, ответственные за решение проблемы ВИЧ/СПИДа, заняты чем-то другим, более важным для них, чем здоровье населения",– заявила Т.БАХТЕЕВА. По ее мнению, после такого решения становится очевидным, что Украина не может выполнить задачи, которые ставит перед ней Глобальный фонд.

"Это ужасный, беспрецедентный случай, когда Украина фактически отказывается от оказания необходимой помощи", – подчеркнула председатель комитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, в 9 Раунде финансирования Украина сосредоточилась на представлении в этом году заявки в Глобальный фонд по компоненту «Туберкулез» на сумму более 100 млн. долларов США на следующие 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ) предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года, в рамках которого страна может получить грант в размере 120 млн. долл.

По данным Координационного совета организации “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ”, чтобы остановить эпидемию ВИЧ/СПИД, Украине необходимо почти 6 млрд. грн.

В общенациональной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДОМ на 2009-2013 годы, которая принята Верховной Радой как закон, предусмотрено 511 млн. грн., а бюджетом 2009 года запланированы расходы в объеме 179 млн.

“Ежедневно 8 украинцев умирают от СПИДа и 50 инфицируются ВИЧ-инфекцией. В 2014 году СПИД может стать причиной почти половины всех смертей. Экономический кризис делает эпидемию ВИЧ/СПИД более ощутимой для рядового украинца, растут риски заражения, также из-за кризиса есть вероятность того, что распространение эпидемии ВИЧ/СПИД ускорится”, - заявлял глава совета В.ЖОВТЯК.