Три года назад первая автоколонна Гумштаба Ахметова отправилась в Мариуполь

Ровно три года назад, 22 августа 2014-го, на Донбасс отправилась первая автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Рината Ахметова. Это был один из первых шагов в деятельности самой масштабной гуманитарной миссии на Востоке Украины.

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В первой автоколонне, которая отправилась из Днепропетровска в Мариуполь, следовало 60 фур. Людям, живущим в зоне военного конфликта, привезли всё самое необходимое: продукты питания, детские наборы, средства гигиены. Благодаря этому фактически удалось предотвратить гуманитарную катастрофу и спасти множество человеческих жизней.

С тех пор гуманитарная помощь Штаба жителям Донбасса стала регулярной, ее ежемесячно получают тысячи мирных граждан, проживающих в прифронтовой зоне.

Из Мариуполя, где сегодня расположен крупнейший логистический центр Штаба, гуманитарная помощь отправляется в более чем 70 пунктов прифронтовой территории Донбасса. В отдаленные населённые пункты по всей Донецкой области помощь доставляют мобильные бригады выдачи, что позволяет Гуманитарному штабу поддержать максимальное количество людей в тех местах, где нет возможности открыть стационарный пункт.

За три года работы Гуманитарного штаба на Донбасс было отправлено 304 автоколонны, более 6 500 машин, более 130 тысяч тонн продуктов.

Бригады мобильной выдачи осуществили 471 выезд, из рук волонтеров мирные жители получили более 350 тысяч продуктовых наборов.

На подконтрольной Украине территории, а также в «серой зоне» продолжают действовать 25 стационарных пунктов выдачи гуманитарной помощи.

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«Гуманитарный штаб создавался Ринатом Ахметовым с одной целью – помочь мирному населению Донбасса выжить. Сегодня на счету Штаба – более миллиона спасенных жизней. Для каждого человека, которому мы оказываем помощь, она является условием выживания. Мы верим, что мир вернется в нашу страну, но сейчас нам всё еще есть, кому помогать», – подчеркнул Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.