За минувшую неделю жертвами конфликта на Донбассе стали 6 мирных жителей

На минувшей неделе жертвами конфликта на Донбассе стали шестеро гражданских лиц.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.

«В течение минувшей недели СММ ОБСЕ зафиксировала 6 жертв среди гражданского населения, в частности, трое погибших и трое раненых», - сообщил он.