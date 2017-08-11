За минувшую неделю жертвами конфликта на Донбассе стали 6 мирных жителей
15:03, 11 августа 2017Страна
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.
Трое мирных жителей погибли, трое ранены / REUTERS
На минувшей неделе жертвами конфликта на Донбассе стали шестеро гражданских лиц.
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.
«В течение минувшей недели СММ ОБСЕ зафиксировала 6 жертв среди гражданского населения, в частности, трое погибших и трое раненых», - сообщил он.
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