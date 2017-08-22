Кабмин утвердил Национальную стратегию по оздоровительной двигательной активности

Кабинет министров Украины утвердил план реализации мероприятий Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация" на 2018 год.

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Соответствующее распоряжение от 18 августа 2017 года № 548-р опубликовано на правительственном портале.

Решение принято с целью создания в обществе условий для оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни ради формирования здоровья граждан как высшей социальной ценности в государстве.

Принятие указанного акта позволит выполнить задачи, определенные Национальной стратегией. В частности, обеспечить скоординированную деятельность субъектов различных секторов социально-экономической сферы государственной политики для поощрения изменения поведения сограждан в пользу оздоровительной двигательной активности и ведения здорового образа жизни.

Также предполагается увеличение ежегодно на один процент количества граждан, которые имеют достаточный уровень оздоровительной двигательной активности, ведут здоровый образ жизни и характеризуются низким риском развития неинфекционных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.