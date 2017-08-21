Почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены медицинской и гуманитарной помощи - ВОЗ

Почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены адекватной медицинской и гуманитарной помощи.

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Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, на востоке Украины в сфере здравоохранения практически иссякли ресурсы, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.

Отмечается, что при этом в регионе не утихают боевые действия, больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения. В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию, отмечают в ВОЗ.

«Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну», - заявил директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Недрет Эмироглу.

По данным ВОВЗ, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу.

«Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В ВОЗ призывают международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.