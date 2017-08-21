В Госпродпотребслужбе обещают к сентябрю проверить пищеблоки всех школ и детсадов

Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к началу нового учебного года проверят пищеблоки всех школ и детсадов.

Об этом председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа заявил во время встречи с работниками главного управления ведомства в Тернопольской области, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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По словам Лапы, одной из самых болезненных проблем на сегодняшний день являются вспышки заболевания, отравлений, ботулизма среди взрослых и детей. Этот вопрос особенно остро стоит перед началом учебного процесса.

«Для безопасности детей Госпродпотребслужба на всех уровнях активизировала свою работу, чтобы накануне 1 сентября проверить каждый пищеблок школы и детского сада. Тем более, проверять учебные заведения мы можем без дополнительных разрешений и согласований», - подчеркнул он.