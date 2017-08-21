В Украине планируют ввести плату за роды

В Украине через два года – в 2019 году, планируют ввести плату за прием родов, пишет ТСН.

Отмечается, что такой шаг предусмотрен новым проектом медицинской реформы. Оплата будет осуществляться через государственное агентство.

В частности, заплатив за плановые роды, планируется, что роженица получит полный пакет услуг.

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В случае же, если у женщины нет денег для оплаты родов, то она все же сможет родить бесплатно, а также ей предоставят отдельную палату.

Бесплатными также обещают и экстренные роды, потому что в таком случае работа врачей будет оплачиваться государством, как экстренная помощь.

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине начала работать комиссия по проведению конфиденциального исследования случаев материнской смерти. Конфиденциальное исследование – это специальная форма перинатального анализа, когда эксперты исследуют каждый случай смерти с соблюдением анонимности. Цель конфиденциального исследования – выявить медицинские и немедицинские факторы, которые привели к смерти женщины во время беременности, родов или в послеродовой период, чтобы в конечном итоге снизить уровень материнской заболеваемости и смертности, улучшить качество оказания медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам и устранить системные нарушения, которые приводят к смерти женщин.