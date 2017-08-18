Украинские военные медики на "линии огня" приняли тяжелые роды: женщина родила тройню

Недалеко от линии разграничения в зоне АТО украинским военным медикам пришлось принимать преждевременные тяжелые роды.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Из-за постоянных огневых провокаций российских наемников во многих прифронтовых селах и городках не только уничтожена инфраструктура, но и отсутствует достаточное медицинское обеспечение. Поэтому, руководствуясь своей бандитской философией, адепты русского мира в первую очередь берут под прицелы орудий и минометов больницы, школы и объекты инфраструктуры", - констатируют в штабе.

Несмотря на это, военные медики оказывают помощь как военным, так и гражданским лицам. Во время одного из таких выездов к медикам 66 передового военного госпиталя в составе врачебно-санитарных бригад обратилась роженица, у которой преждевременно начались сложные роды.

"Руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей", - говорится в сообщении.