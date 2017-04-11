Боевики "ЛНР" приезжают лечиться в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «ЛНР», который приехал в Запорожье на лечение.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что 21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений.

В Запорожье террорист прибыл в начале апреля на лечение, поскольку, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарств или нет, или они стоят очень дорого.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.

Продолжаются оперативно-следственные действия.