В Украине нет яиц из Европы, пораженных ядовитым веществом - Госпродпотребслужба

В Украине зарегистрированы и используются ветеринарные препараты, содержащие фипронил, только для лечения от эктопаразитов кошек и собак.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в Украине фипронил в птицеводстве не используется.

По состоянию на 16.08.2017 случаи незаконного применения фипронила в Украине не зарегистрированы.

В течение 2017 года в Украину из Европейского Союза пищевые яйца не поступали.

20 июля 2017 года Европейская Комиссия получила уведомление через систему быстрого оповещения RASFF относительно использования компанией по предоставлению услуг запрещенного вещества – фипронила - против красного клеща (Dermanyssus gallinae) на птицехозяйствах, где преимущественно содержат кур-несушек, в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции,

Фипронил запрещен для использования на территории ЕС для всех продуктивных животных. Деятельность хозяйств, на которых была проведена такая обработка, начиная с января 2017 года, была немедленно приостановлена, а продукция (яйца/мясо птицы) больше не поставлялась ни на рынки стран ЕС, ни за их пределы. Был принят ряд мер для контроля ситуации, компетентные органы государств-членов Европейского Союза проводят расследование.

Власти Дании заявили об обнаружении 20 тонн зараженных инсектицидами яиц. Отмечается, что зараженные яйца в основном продали в сваренном и очищенном от скорлупы виде кафетериям и кейтеринговым компаниям. Дания - пока что последняя из европейских стран, обнаружившая куриные яйца, зараженные фипронилом, вредным для людей.

Инсектицид поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, и запрещен в странах ЕС к применению на животных, предназначенных для человеческого питания, хотя его все еще используют в других сферах ветеринарии.

Кроме Дании скандал с зараженными инсектицидами яйцами затронул еще девять стран, включительно с Великобританией, Румынией и Люксембургом.

Большинство зараженных яиц из птицеферм в Нидерландах, которая является крупнейшим поставщиком куриных яиц в мире, однако зараженные образцы обнаружили также в продукции из Бельгии и Германии.

Власти Нидерландов объявили, что задержала двух подозреваемых - сотрудников нидерландской компании Chickfriend - в деле о заражении куриных яиц инсектицидами.

Аресты произошли после серии полицейских рейдов на восьми различных локациях в Нидерландах и Бельгии.

Вероятное заражение произошло вследствие обработки кур от вшей препаратом, в составе которого содержался опасный для людей фипронил. Следователи считают, что препарат поставлялся компанией Chickfriend, которую нидерландские фермеры нанимали для обработки животных от вредителей. Как в нидерландской компании оказался этот препарат - пока точно неизвестно, однако следователи подозревают, что химикаты продала бельгийская фирма Poultry Vision.