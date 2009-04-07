Виннитчина: в 60% колодцев области плохая вода

Винницкая областная санитарно-эпидемиологическая станция заявляет, что качество воды в 60% колодцев региона не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила главный государственный санитарный врач Винницкой области Валентина ЗАЙЦЕВА.

По ее словам, загрязнение колодцев в частном секторе происходит в основном из-за слишком близкого расположения рядом с ними выгребных ям и навозохранилищ.

"Во многих частных домовладениях области навозохранилища находятся в 5-10 метрах от колодца, выгребные ямы – на расстоянии 2-3 метров", - отметила она.

В.ЗАЙЦЕВА также добавила, что в регионе в целом верховодка, поэтому и идет загрязнение водоносного горизонта. "Выгребные ямы и гноярки должны находиться не менее чем за 20 метров от колодцев", - сказала она.

Справка УНИАН. Всего в Винницкой области насчитывается 111,425 тыс. колодцев и 1,713 артезианских скважин, из которых 15,258 тысяч, - общего пользования.

В Винницкой области проживает около 1,7 млн. человек, из них 52% - в сельской местности.