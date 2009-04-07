Сегодня определят разработчиков заявки в Глобальный фонд

Сегодня в 15.00 в Министерстве здравоохранения (ул. Грушевского, 7, большой зал коллегии, 2-й этаж) состоится заседание Национального совета, где обсудят вопросы о ходе подготовки национальной заявки Украины в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на участие в 9-м раунде по компонентам «туберкулез» и «СПИД», избрание Основного реципиента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, заседания состоится под председательством вице-премьер-министра, председателя Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу Ивана ВАСЮНИКА.

В заседании также примут участие министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, председатель правления международного института ВИЧ/СПИДа и туберкулеау, фасилитатор заявки Украины в Глобальный фонд в 9 раунде Эллиот ПЕРЛМАН, координатор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД в Украине Ани ШАКАРИШВИЛИ, а также представители Минсемьимолодежьспорта.

Телефоны для справок: 253-02-25, 8-067-964-34-59.

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией планирует 1 июня рассмотреть заявку Украину о финансировании программы по борьбе с туберкулезом в размере 100 млн. дол.

«Украина готовит очередную заявку относительно борьбы с туберкулезом к девятому раунду, который состоится 1 июня. И финансирование этой программы будет достаточно большим – около 100 миллионов долларов», - сказал портфолио-менеджер Глобального фонда Андреас ТАМБЕРГ.

Кроме того, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года, в рамках которой страна может получить грант в размере 120 млн. дол.