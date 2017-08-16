Около 25% жителей оккупированных территорий востока Украины нуждаются в продуктах питания - ООН

Примерно четверть жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины испытывает дефицит продуктов питания.

Читайте такжеДонецкой области угрожают вспышки инфекционных заболеваний из-за отсутствия чистой воды - ООН

Таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, сложная ситуация и на подконтрольных территориях: за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое – с 7% до 15%.