Около 25% жителей оккупированных территорий востока Украины нуждаются в продуктах питания - ООН

15:15, 16 августа 2017
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 Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Мужчина в своем разрушенном доме в Донецке / REUTERS

Примерно четверть жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины испытывает дефицит продуктов питания.

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Таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, сложная ситуация и на подконтрольных территориях: за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое – с 7% до 15%.

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Теги: #война на Донбассе#дефицит продуктов в оккупированных районах