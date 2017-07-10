Международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в помощи переселенцам - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш допускает, что международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве.

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Гутерреш отметил, что 10 лет работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и хорошо чувствует те проблемы, с которыми сталкиваются такие люди.

Он отметил, что Парубий во время встречи высоко оценил вклад ООН в оказании поддержки внутренне переселенным лицам в Украине.

"И я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно, нет достаточного уровня солидарности на международном уровне, касающейся обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими вызовами", - сказал Гутерреш.

Он добавил, что это является ещe одной причиной подчеркнуть нeобходимость обeспeчeния мира и процветания для народа Украины.