С начала проведения АТО около 4 тысяч бойцов прошли психологическую реабилитацию
11:41, 15 августа 2017Страна
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С целью восстановления психологического здоровья участников АТО в тыловых пунктах управления бригад в районе проведения АТО развернуто 17 пунктов психологической реабилитации.
В тылу развернуто 17 пунктов психологической реабилитации / УНИАН
Около 4 тыс. участников антитеррористической операции прошли психологическую реабилитацию с начала проведения АТО.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.
«С целью восстановления психологического здоровья участников АТО в тыловых пунктах управления бригад в районе проведения АТО развернуто 17 пунктов психологической реабилитации», - сказал он.
По словам Прауты, «в настоящее время психологическую реабилитацию прошли около 4 тысяч защитников Украины».
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