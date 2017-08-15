С начала проведения АТО около 4 тысяч бойцов прошли психологическую реабилитацию

Около 4 тыс. участников антитеррористической операции прошли психологическую реабилитацию с начала проведения АТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

«С целью восстановления психологического здоровья участников АТО в тыловых пунктах управления бригад в районе проведения АТО развернуто 17 пунктов психологической реабилитации», - сказал он.

По словам Прауты, «в настоящее время психологическую реабилитацию прошли около 4 тысяч защитников Украины».