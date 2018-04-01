Дети с "травмой войны" склонны к агрессии - психолог

По словам психолога Гуманитарного штаба Татьяна Носач, дети с «травмой войны» больше всего боятся громких звуков, переживают из-за потери близких и друзей и чаще, чем другие сверстники проявляют агрессию

«Волонтеры-психологи Гуманитарного штаба работают и в Донецке, и в тех городах, куда переселились жители Донецкой и Луганской области. Чаще всего люди обращаются с проблемой испуга и страха громких звуков, если дети пережили обстрелы, были свидетелями разрушений зданий и находились какое-то время в бомбоубежищах. Вторая проблема – дети остро переживают разлуку и потерю близких друзей, причем необязательно, если человек погиб. Это может быть разлука с очень значимым для ребенка человека, которую сложно пережить. И третья проблема – детская агрессия на почве травмы войны", - отмечает психолог.

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Она рассказывает, что часто родители пугаются того, что происходит с ребенком, на самом деле это нормальная реакция на ненормальные события.

"Важно понимать - ничего страшного не произошло, изменений в личности нет, но ребенку нужно оказать помощь. Необходимо научить его технологиям, как в дальнейшем справляться с ситуацией и со своими страхами», - отметила психолог

По словам Носач, психологи работают с людьми, которые находятся в бомбоубежищах.

"На днях психологи Штаба Ахметова посетили бомбоубежище в Петровском районе Донецка. Там постоянно проживают 18 взрослых и 20 детей. Большинство детей в возрасте до 5 лет, есть 8 месячный ребенок. У многих проживающих там дома не разрушены, но люди боятся возвращаться в них, так как есть страх за себя и детей. Они пережили артиллерийские обстрелы и боятся. Кроме того, взрослые люди страдают «синдромом приобретенной беспомощности». Эти люди не хотят уезжать из города. Все – и взрослые, и дети – травмированы психологически. Предстоит огромная работа, чтобы вывести их оттуда, научить снова справляться с жизнью", - сказала психолог.

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Каждую неделю в три центра психологической помощи Штаба - в Донецке, Мариуполе и Киеве - за помощью обращаются около 200 родителей детей с проблемами «травмы войны».

Из250 психологов Штаба Ахметова в течение месяца 103 работает с детьми и родителями за линией соприкосновения на территориях Донецкой обл. (9 чел. в Луганской обл.). Остальные 147 психологов работает с детьми и семьями переселенцев, а также со сложными случаями в больницах Днепропетровска и Киева.

C начала работы проекта в ноябре помощь психологов Штаба Ахметова получили 3000 детей и 800 взрослых.

С 14 апреля на базе днепропетровского Центра поддержки семьи и детей Фонда Рината Ахметова начнет работу психологический центр для детей переселенцев, в котором будут работать психологи, проходящие обучение на курсе Гуманитарного штаба «Травма войны».

Центр психологической поддержки в Донецке работает на Донбасс Арене (Восточная рецепция), три раза в неделю. Групповые занятия для детей в субботу с 10:00

Центр психологической поддержки в Мариуполе, ул. Б. Хмельницкого 24а работает каждый день, кроме воскресенья.

Центр психологической помощи в Киеве, работает в субботу с 10:00 до 17:00 на базе Академии ДТЭК, ул. Жилянская 75.

Для консультации психолога необходима предварительная запись по телефону 044 502-52-17 (Киев) и 099 907 70 04 (Донецк и Мариуполь).

С августа 2014 года в Гуманитарном штабе действует психологическая служба. В ноябре, по решению Рината Ахметова, стартовал проект «Травма войны» для подготовки кризисных психологов. Для участия были отобраны 250 специалистов со всей Украины. Лучшие психологи мира ведут для них мастер-классы и готовят для дальнейшей работы с переселенцами и детками войны. Среди преподавателей - президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, создатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, израильский специалист по работе с психотравмой Александр Гершанов.