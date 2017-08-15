В Минобороне заявили, что для армии будут приобретены 130 санитарных машин
Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходным санитарным транспортом типа «Богдан».
Спикер Министерства обороны Максим Праута заявляет, что до конца текущего года для нужд армии будут приобретены 130 санитарных машин "Богдан".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
По словам Прауты, украинские военные в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.
«Обеспечение бронированной эвакуационной техникой в боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования новых бронированных тягачей и бронемашин «Саксон», а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной эвакуационной военной техники», - отметил Праута.
«Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходным санитарным транспортом типа «Богдан». В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено около 130 таких машин», - сказал спикер Минобороны.