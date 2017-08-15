В Минобороне заявили, что для армии будут приобретены 130 санитарных машин

Спикер Министерства обороны Максим Праута заявляет, что до конца текущего года для нужд армии будут приобретены 130 санитарных машин "Богдан".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Прауты, украинские военные в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.

«Обеспечение бронированной эвакуационной техникой в ​​боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования новых бронированных тягачей и бронемашин «Саксон», а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной эвакуационной военной техники», - отметил Праута.

«Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходным санитарным транспортом типа «Богдан». В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено около 130 таких машин», - сказал спикер Минобороны.