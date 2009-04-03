В Донецкой области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась

В Донецкой области заболеваемость населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась до межсезонного уровня.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, на текущей неделе зарегистрировано 15,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 13,7% ниже предыдущей недели и на 54% ниже уровня эпидемического порога. Количество госпитализированных составило 360 человек, в том числе 290 детей.

В облСЭС отметили, что снижение заболеваемости произошло во всех возрастных группах населения. Среди школьников уровень заболеваемости снизился на 27%, по сравнению с прошлой неделей, и на 14% - ниже уровня эпидпорога.

В разрезе административных территорий области превышение эпидпорога заболеваемости также не наблюдается.