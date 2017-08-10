За три года работы штаб Ахметова помог более миллиону мирных жителей Донбасса

Представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова на брифинге для национальных СМИ рассказали о результатах своей 3-летней работы в рамках самой масштабной гуманитарной миссии на Востоке Украины.

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Гуманитарный штаб был создан по инициативе Рината Ахметова 6 августа 2014 года, когда масштаб военных действий и их последствий для мирного населения стремительно увеличивался. Помочь пострадавшим можно было только при условии высокой концентрации ресурсов и четкой координации действий. Поэтому в рамках Гуманитарного штаба были объединены усилия благотворительного Фонда «Развитие Украины», футбольного клуба «Шахтер» и бизнес-активов группы СКМ. Это был беспрецедентный для страны опыт по созданию системы помощи, которая базировалась на ведущих мировых гуманитарных практиках, а также на собственных алгоритмах и методиках, ставших образцовыми.

С первых дней войны Штаб начал эвакуацию людей из горячих точек и их расселение на мирной территории, всего было эвакуировано 39 462 человека. 11 августа была создана горячая линия Штаба для координации действий и информировании людей о возможностях получения гуманитарной помощи. Более 700 000 звонков было принято за весь период работы с просьбами о помощи и благодарностями за поддержку.

«В 2014 году Гумштаб первым протянул руку помощи людям, пострадавшим от войны. Он дал им не только продукты, но и надежду, осознание того, что они не оставлены на произвол судьбы, - поделилась воспоминаниями Ольга Тюрина, волонтер Штаба из города Счастье, Луганской области. - Приходя на пункт выдачи за «наборами выживания», люди говорили, что теперь не боятся умереть от голода. Некоторые из тех, кто вначале пришел за продуктами, впоследствии сами стали волонтерами».

Уже 3 годаГуманитарный штаб осуществляет поддержку самых незащищенных категорий населения, находящихся в зоне военного конфликта, – пенсионеров, детей, инвалидов и многодетных семей. Всего за время работы Штаба его жизненно важную помощь получили 1 153 323 человека.

Было отправлено 304 автоколонны с гуманитарной помощью, доставлено 131 220 тонн продуктов, выдан 11 833 951 «набор выживания». Сейчас на подконтрольной Украине территории и в «серой зоне» продолжают действовать 25 стационарных пунктов выдачи. Бригады мобильной выдачи доставляют продуктовые наборы в удаленные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

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В центре особого внимания Гуманитарного штаба Рината Ахметова - больные и раненные в результате военных действий дети. За 3 года более 4 000 детей была оказана адресная помощь на лечение, которая включала в себя выдачу медикаментов, организацию неотложного лечения, обеспечение прохождения курсов реабилитации в санаториях Украины, оказание помощи в проведении дорогостоящих операций на сердце.

«Гуманитарный штаб создавался Ринатом Ахметовым с одной целью – помочь мирному населению Донбасса выжить. Сегодня на счету Штаба – более миллиона спасенных жизней. Потому что для каждого человека, которому мы оказали помощь, это было вопросом выживания. Мы верим, что мир вернется в нашу страну, но сейчас нам все еще есть, кому помогать», - прокомментировал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.