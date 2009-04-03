Как предупредить морщины?

Лосьоны и кремы улучшают лишь внешний вид кожи, а бороться со старением необходимо изнутри. Специалисты составили Топ-10 продуктов, которые помогают отсрочить старение кожи и появление морщин.

1. Шпинат

Для того чтобы ваша кожа через пару недель выглядела на 38% моложе, добавьте в свой ежедневный рацион питания темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат или капуста.

Эти овощи буквально напичканы антиоксидантом под названием лютеин, который, как показало исследование французских ученых, способствует гидратации кожи, улучшает ее эластичность и борется с морщинами. Чтобы получить видимый результат, необходимо потреблять 10 миллиграмм лютеина в день, что соответствует примерно 113 граммам шпината или 57 граммам капусты.

2. Бобовые

Бобовые помогут организму выработать живительное антивозрастное вещество, называемое гиалуроновой кислотой, говорит Ники Хембельтон-Джонс (Nicky Hambleton-Jones) из телевизионного шоу "На 10 лет моложе": "Когда человек рождается эта кислота присутствует в коже в достаточном количестве, поэтому все младенцы такие пухленькие и гладенькие. С возрастом ее содержание уменьшается, но употребление в пищу бобовых решает эту проблему".

Старайтесь есть, по крайней мере, 2 ложки бобовых в день - пюре из фасоли прекрасно заменит картофельное, если его смешать с небольшим количеством йогурта.

3. Ягоды гойи

Гуру по коже доктор Ховард Мурад (Howard Murad) обожествляет омолаживающее действие этих красных ягод, утверждая, что они являются самыми "питательными продуктами на планете".

Фактически, в 1 грамме ягод содержится почти в 500 раз больше витамина C, чем в 1 грамме апельсина, - а витамин C способствует образованию коллагена, который делает кожу упругой. Они также содержат линолевую кислоту, незаменимую жирную кислоту, расправляющую морщинки, из-за чего кожа и выглядит и на самом деле становится моложе. Обычно из ягод делают фруктовые напитки или добавляют их в каши из злаков.

4. Индейка

Белое мясо индейки содержит жизненно важный для кожи белок карнозин, замедляющий в коже процесс перекрестного сшивания. В результате этого процесса волокна превращаются в коллаген кожи, делая ее грубой и неэластичной. А потом, когда вы улыбаетесь, смеетесь или хмуритесь, образуются "гусиные лапки" и другие морщины. Если вы не хотите, чтобы они появились, не откладывайте приготовление индейки до Рождества, а ешьте ее 2-3 раза в неделю.

5. Семена льна

Масло из семян льна можно пить, добавлять в фруктовые коктейли или вместе с бальзамическим уксусом использовать в качестве заправки для салата. Следует принимать его не менее ложки в день.

"Льняное семя является одним из основных источников жирных кислот омега-3", - говорит Сьюзи Грант (Suzi Grant), автор книги Alternative Aging (издательства Penguin). "Клетки кожи окружает жировой слой, состоящий из этих и других жиров, поэтому, чем больше омега-3 вы будете принимать, тем прочнее будет этот слой и тем полнее будут клетки вашей кожи, что позволяет скрыть складки и разгладить морщины".

6. Чернослив

Одной из важнейших причин старения кожи является постоянная атака клеток свободными радикалами, которые разрушают здоровые ткани кожи. Питательные вещества, называемые антиоксидантами, помогают нейтрализовать свободные радикалы, прежде чем они нанесут повреждения, а чернослив - абсолютный рекордсмен по содержанию антиоксидантов. На втором месте находится черника. Чтобы добиться положительного результата, необходимо съедать ежедневно по 5-6 ягод чернослива или по небольшой корзиночке черники и Вы зарядитесь импульсом здоровья.

7. Свекла

Независимый диетолог Кэрри Ракстон (Carrie Ruxton) именно ее ставит на первое место: "Свекла является не только важным источником антиоксидантов, - в состав всех красных растительных продуктов входит пигмент антоцианин, поддерживающий производство коллагена в коже". Очевидно, что свеклу можно добавлять в салаты, но сегодня в супермаркетах можно купить и свекольный сок.

8. Оливки

Совсем недавно австралийские исследователи обнаружили, что чем больше люди потребляют оливкового масла, тем меньше у них морщин.

"Входящая в состав оливок и оливкового масла первого холодного отжима олеиновая кислота помогает увидеть и почувствовать разницу между кожей, напоминающей старые кожаные ботинки, и той, что похожа на лепестки роз", - утверждает личный дерматолог многих звезд Николас Перриконе (Nicholas Perricone). Полезный жир, олеиновая кислота, фактически проникает через мембраны клеток кожи, наполняя их, что делает тонкие складки и морщины менее заметными.

Чтобы включить в ежедневный рацион питания как можно больше продуктов из оливок, используйте для приготовления пищи оливковое масло, добавляйте маслины в соус для макарон и в салаты - или ешьте их целиком, как здоровую закуску.

9. Шоколад

Шоколад очень полезен для кожи. Ученые из Германии обнаружили, что после употребления какао, усиливается приток крови к коже (то есть она получает больше питательных веществ и влаги). Он также защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей - врага кожи номер один.

Однако достаточное количество антиоксидантов содержится только в черном шоколаде.

10. Красный перец Сладкий картофель, морковь и многие другие продукты также защищают кожу от солнечных лучей. Исследования д-ра Рональда Ватсона (Ronald Watson) из Университета Аризоны (University of Arizona) показали, что антиоксиданты, входящие в состав красных, желтых и оранжевых продуктов, формируют под кожей дополнительную защиту от УФ излучения. "Эффект настолько силен, что если на протяжении 2-х месяцев каждый день съедать по 6 порций этих фруктов или овощей, то вы создадите естественный барьер, эквивалентный 4-кратному солнцезащитному экрану", - поясняет д-р Ватсон.

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