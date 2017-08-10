В Украине за торговлю младенцами предлагают давать пожизненное заключение

Верховной Раде предлагают установить за изнасилование малолетних и торговлю младенцами наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Это предусмотрено законопроектом № 7020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав и свобод детей», авторами которого являются народные депутаты Дмитрий Добродомов, Богдан Маткивский, Олег Мусий (все внефракционные) и Андрей Антонищак (фракция «БПП»).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ужесточить наказание за изнасилование путем лишения свободы на срок от 5 до 7 лет (УНИАН: сейчас - от 3 до 5 лет). За изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего предусмотрено установить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет (УНИАН: сейчас - от 7 до 12 лет).

Согласно законопроекту, за изнасилование, повлекшее особо тяжелые последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет или пожизненное лишение свободы (УНИАН: сейчас - от 12 до 15 лет или пожизненное лишение свободы).

За торговлю ребенком в возрасте до 1 года предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также предлагается Уголовный кодекс дополнить новой статьей 120-1, согласно которой склонение лица к совершению самоубийства при отсутствии признаков доведения до самоубийства наказывается общественными работами на срок до 240 часов или арестом на срок до шести месяцев. То же деяние, совершенное в отношении малолетнего или несовершеннолетнего, совершенное преступной организацией, в публичном выступлении, средствах массовой информации или сети Интернет, наказывается ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предлагается существенно увеличить штрафы за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями несовершеннолетнего, лицами, их заменяющими, или другими лицами. Такой штраф должен составлять от 50 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или применяется административный арест на срок от 3 до 15 суток (УНИАН: сейчас - от 6 до 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

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Кроме того, предлагается ввести ответственность за вовлечение малолетних в преступную деятельность и/или пьянство, попрошайничество (систематическое выпрашивание денег, вещей, других материальных ценностей у посторонних лиц), азартные игры или его использование в такой деятельности, в частности родителями, родственниками.

В пояснительной записке говорится, что только за январь-июнь 2017 года 3 тыс. 838 детей стали жертвами преступлений, что составляет 1,71% от всех потерпевших. Всего за 2016 год потерпевшими являются 7 тыс. 200 детей, что составляет 1,62% от всего количества потерпевших. За 2015 год - 7 тыс. 50 детей (1,71%).

За январь-июнь этого года в Украине совершено убийств 31 ребенка, изнасилований - 56, умышленных тяжелых телесных повреждений - 13, разбоев - 95, грабежей - 321, мошенничеств - 168, краж - 840, торговли детьми – 11, ДТП - 508, насилия в семье - 82.