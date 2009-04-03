Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях и на Сумщине небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и Одещине местами 18-20° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.

В столице завтра осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15° тепла.