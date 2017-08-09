Завтра состоится пресс-конференция Гуманитарного штаба Ахметова о результатах 3-летней работы

Завтра - 10 августа 2017 года - в Киеве состоится брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова на тему: «Три года помощи – более миллиона спасенных жизней».

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова, созданный 6 августа 2014 года, за 3 года работы стал самой масштабной гуманитарной миссией на Востоке Украине. Была разработана и внедрена беспрецедентная для страны система помощи людям, которая базировалась на ведущих мировых гуманитарных практиках, а также на собственных алгоритмах и методиках, ставших образцовыми.

Участники брифинга – руководители и волонтеры Штаба - расскажут о результатах работы, благодаря которой было спасено более миллиона человеческих жизней, и планах на ближайшее будущее. Также прозвучат реальные истории из жизни волонтеров прифронтовой зоны.

Спикерами мероприятия будут: Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Ирина Темерко, руководитель программ и проектов Гуманитарного штаба, Ольга Тюрина, волонтер Гуманитарного штаба из г. Счастье, Луганской области.

Место проведения: Киев, пресс-центр «Украинские новости», ст. м. "Палац Спорту", ул. Эспланадная, 20 (1 этаж). Начало регистрации СМИ на брифинг - 10:30.

Просьба к представителям СМИ предварительно аккредитоваться в пресс-службе Гуманитарного штаба (066) 913 64 40; e-mail: press@fdu.org.ua.