В России алкоголиков будут лечить принудительно

Комиссия Московской гордумы по здравоохранению рассмотрит инициативу архангельских депутатов, предлагающих принудительно лечить наркоманов и пьяниц, если те за год дважды совершали административные правонарушения.

Скорее всего, в гордуме данное предложение одобрят, а затем инициативу будут рассматривать депутаты Госдумы РФ.

В результате в России могут снова появиться широко известные в советское время ЛТП - лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков.

Сейчас россиян нельзя заставить лечиться от алкоголизма или наркомании без их согласия. Однако в новом законопроекте указано, что для принудительного лечения потребуются две вещи: два и более административных правонарушения в год плюс решение суда. Ни согласия самих алкоголиков, ни согласия их родных спрашивать не будут.

Для принудительного лечения потребуются две вещи: два и более административных правонарушения в год плюс решение суда. Ни согласия самих алкоголиков, ни согласия их родных спрашивать не будут. "Более 40% бытовых преступлений в Москве совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - отмечает председатель комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова. - Это кошмар для родственников! Домашний террорист превращает жизнь своих близких в ад. Если он не успел никого избить или зарезать, в милицию его не возьмут. Поэтому законопроект архангельских коллег мы поддержим - он защитит людей от общественно опасного поведения алкоголиков и наркоманов".

Лечебно-трудовые профилактории, существовавшие в СССР с 1964 года, фактически были местами лишения свободы. По решению судов туда отправляли на лечение наркоманов и алкоголиков. В ЛТП человека могли держать от года до двух лет. Лишь в 1994 году система лечебно-трудовых профилакториев была упразднена президентским указом. В 2003 году это решение подтвердил Владимир Путин.

Правительство РФ поправки архангельских депутатов по возрождению профилакториев поддерживать не спешит: в частности, из финансовых соображений. По подсчетам архангелогородцев, на принудительное лечение пьяниц и наркоманов потребуется около 500 млн рублей в год.

В то время, как в МВД поддерживают нововведение, эксперты Минздрава РФ настаивают на том, что алкоголизм и наркоманию возможно вылечить только по добровольному согласию человека.

При этом алкоголики продолжали пить, даже находясь в профилакторияхС ними соглашаются также наркологи и правозащитники. Восстановление лечебно-трудовых профилакториев, по их мнению, не приведет к искоренению пьянства, а лишь станет инструментом для расправы с неугодными.

Специалисты напоминают, что в советское время в ЛТП попадали и те, кто не страдал алкоголизмом. "Были случаи, когда муж с женой поссорились - жена сгоряча написала заявление, и его совершенно здорового забирали в ЛТП на год-полтора, - приводит пример Сергей Полятыкин, руководитель медицинских программ Фонда Нет наркомании и алкоголизму. - Людей, попавших в ЛТП, использовали как бесплатную рабочую силу на заводах. При этом алкоголики продолжали пить, даже находясь в профилакториях".

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